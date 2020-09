"No a interessi di parte sui vaccini contro il Covid", dice il Papa

AGI - Monito di Papa Francesco sui vaccini contro il coronavirus. "Purtroppo, assistiamo all’emergere di interessi di parte. Per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini, e poi venderli agli altri", ha detto il Papa nel corso dell'udienza generale.

"Alcuni - ha aggiunto - approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi economici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza altrui, passano oltre e vanno per la loro strada", ha continuato, aggiungendo a braccio: "Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano le mani".

"Il coronavirus ci mostra che il vero bene per ciascuno è un bene comune e, viceversa, il bene comune è un vero bene per la persona", ha sottolineato il Papa, e ha ribadito: "Se una persona cerca solo il proprio bene è egoista invece è nobile se cerca il bene comune, lo condivide. La salute, oltre che individuale, è anche un bene pubblico. Una società sana è quella che si prende cura della salute di tutti", ha scandito il Pontefice, che poi ha ripetuto: "Di tutti".