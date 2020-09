Catturato l'orso M49, era evaso a fine luglio

L'animale aveva aggredito e ferito sul Monte Peller in Val di Non, Fabio e Christian Misseroni, rispettivamente padre e figlio di 59 e 28 anni. Grande spavento per entrambi ma soprattutto ferite e, per il padre, una frattura scomposta di una gamba. Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento: "Un fatto gravissimo"