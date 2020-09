Coronavirus, calo dei positivi in Italia

AGI - Nuovo calo oggi del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.297 contro i 1.695 di ieri, quindi meno 398.

Il totale di casi dall'inizio dell'epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi (ieri erano stati 16). Il totale delle vittime sale così a 35.541.

Il numero di ricoverati con sintomi sale a 1.683 (+63 su ieri), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva cresce di 12 unità e si attesta a 133. In isolamento domiciliare sono in 30.262: il totale degli attualmente positivi è dunque pari a 32.078 (+884 rispetto a ieri).

Il totale di dimessi e guariti è di 210.015 (+405). I decessi sono stati registrati in Lombardia (3), Liguria (2) e poi in Puglia e nel Lazio. La Valle d'Aosta è l'unica regione Covid free.

Dei casi nuovi di positività 198 sono stati registrati in Lombardia e 179 in Veneto. L'incremento di tamponi processati è di 76.856 portando il totale a 9.219.257.