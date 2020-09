Cosa si dice sui social del rientro a scuola con (o senza) le mascherine 

AGI - Dopo 200 giorni di chiusura e un lockdown faticosissimo da gestire per alunni, insegnanti e genitori, il 14 settembre riapriranno le scuole in quasi tutta Italia, ma sui social media si discute ancora di mascherine, distanziamento, trasporti pubblici e banchi con le ruotine.

L’apertura posticipata di alcune regioni (per ora in Basilicata, Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sardegna) conferma le difficoltà nel gestire il rientro in aula in sicurezza, garantendo protezione dal Covid.

Il suono della campanella si avvicina, ma dopo pochi giorni tutti di nuovo a casa per le elezioni: servono i seggi e non sembra esserci un’alternativa valida all’uso delle aule per l’election day del 20-21 settembre con il voto sul Referendum per il taglio dei parlamentari e per le elezioni comunali e regionali, con i conseguenti problemi organizzativi inerenti la sanificazione degli ambienti.

L’audience dei social ha pubblicato quasi 50mila conversazioni, generando oltre 120mila condivisioni, e tutte le principali forze politiche hanno preso parte alla discussione. Un tema che sembra più interessante per gli uomini con il 67% dei commenti rispetto al 33% pubblicati dalle donne.

Interessante notare come siano pochissime le conversazioni dove si associa direttamente la parola “virus” o “Covid” alla scuola e agli alunni. Si parla più delle scelte della Ministra Azzolina (il cui account Twitter è infatti il più menzionato tra i politici) che di Coronavirus. Il focus sul rischio dei contagi è funzionale alla discussione politica sulla gestione generale del rientro a scuola ai tempi del Covid; una leva che l’opposizione attiva per screditare il Governo.

Il centro-destra occupa il campo della comunicazione sulla scuola con il 65% dei commenti pubblicati dagli account ufficiali dei partiti; la Lega si conferma attivissima sui social con il 42% dei tweet, ai quali aggiungere il 18% di Fratelli d’Italia e il 5% di Forza Italia.

Istruzione e scuola pubblica sono temi tradizionalmente cari alle forze progressiste e infatti i politici del Partito Democratico pubblicano il 12% dei contenuti, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 5%, nonostante la Ministra dell’Istruzione, università e ricerca, Lucia Azzolina, ne faccia parte.

Toni accesi e contrapposizione netta tra schieramenti, Salvini ottiene il massimo livello di engagement chiedendo la sfiducia della Ministra Azzolina; inoltre è il leader a ottenere più retweet tra tutti gli altri politici, con il 71% delle condivisioni degli utenti, seguito dalla stessa Azzolina (15%) e da Carlo Calenda (9%).

Azzolina ingaggia un duello a colpi di post e tweet con l’ex Ministro dell’Interno, accusandolo di avvelenare la discussione con delle fake news.

Le rispettive narrazioni sui social delle forze di maggioranze e opposizione sui temi della scuola mostrano due visioni opposte sulla gestione delle difficoltà imposte dalla pandemia: il PD sottolinea l’importanza delle misure per le assunzioni dei precari e le mascherine disponibili per tutti, mentre la Lega sostiene che il Governo sia inadeguato a gestire un problema così complesso.

Alla riapertura dei lavori, presenteremo una mozione di sfiducia a nome di 8 milioni di studenti e famiglie, di un milione di insegnanti, dei presidi e del personale scolastico tutto. La Scuola Italiana merita di meglio. #AzzolinaBocciatahttps://t.co/GAKXteEd6p — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 27, 2020

Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L'istruzione e la ripartenza della #scuola sono priorità per questo Governo. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) August 28, 2020



Siamo l’unico paese al mondo che fornirà 11 milioni di mascherine alla scuola ogni giorno — Paola De Micheli (@paola_demicheli) September 1, 2020

Raggiunto l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali anche sul trasporto pubblico locale e scolastico, un altro tassello essenziale per la ripartenza della Scuola. Accolte le nostre richieste per coniugare sicurezza e diritto alla mobilità per studenti e pendolari. pic.twitter.com/3jdtDDJJUf — Stefano Bonaccini (@sbonaccini) August 31, 2020