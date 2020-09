A Roma tornano le biciclette Jump, ma a gestirle sarà Lime

AGI - Dopo tre mesi di stop del servizio, per il passaggio di proprietà, le bici rosse in sharing di Jump tornano in funzione a Roma, da oggi sono nuovamente in strada circa 2.000 mezzi a pedalata assistita. Ora a gestirle sarà Lime, subentrato ad Uber, si potranno affittare dalla stessa app con cui l'azienda propone monopattini elettrici.

Prezzo del noleggio: un euro allo sblocco e 20 centesimi al minuto. Il perimetro in cui sarà operativo il servizio include il centro storico, l'Esquilino, San Giovanni, i Parioli, Pinciano, Flaminio, Trieste, San Lorenzo, Prati, Garbatella e Ostiense.

"È una rivoluzione della mobilità che sicuramente è partita indietro nel tempo ma durante il Covid è stata incrementata. Il blocco forzato delle attività ci ha imposto di ripensare i ritmi di vita: avevamo in programma 290km di ciclabili, ora abbiamo iniziato i primi 180 e le persone prendono molto di più le bici.

"Grazie a Lime per la scommessa su Roma. La mobilità in città è sempre più smart con Jump e Lime, le biciclette rosse tanto amate da romani e turisti sono a disposizione in diverse zone della città", ha detto la sindaca Virginia Raggi presentando il servizio.

"Rilanciamo un servizio utile, funzionale e moderno - ha aggiunto - in linea con il nostro programma per promuovere la mobilità sostenibile, ampliare e rendere sempre più integrata la rete ciclabile capitolina".