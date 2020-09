Un neonato è stato trovato morto nel salernitano, aveva poche ore di vita

AGI - Aveva poche ore di vita e il cordone ombelicale ancora attaccato il neonato ritrovato morto, ieri sera, vicino ad una siepe che delimita un parco residenziale in via Roma a Roccapiemonte, nel Salernitano. Le indagini coordinate dalla procura di Nocera Inferiore e delegate ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sono andate avanti per tutta la notte.

I militari dell’Arma hanno, innanzitutto, ascoltato l’uomo, residente in quella zona, che ha scorto il corpicino tra le piante mentre chiudeva il proprio garage e, poi, hanno sentito diversi condomini che abitano nei pressi del luogo del ritrovamento. Dal primo esame esterno della salma, è emersa una ferita all’altezza della testa della quale solo l’autopsia, che verrà eseguita all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, potrà chiarire le cause.

Per il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, che ieri sera ha raggiunto il luogo del ritrovamento, “è un episodio quasi inverosimile quello che stiamo vivendo. Sembra un incubo”. Confermando che si tratta di un neonato “presumibilmente di poche ore”, si dice “amareggiato e sconvolto”, ma “convinto che le forze dell’ordine intervenute in modo celere possano accertare la verità e risalire a chi si è macchiato di questo che è un delitto”.

In segno di lutto, oggi alle 18.00, il primo cittadino invita la popolazione a osservare un minuto di raccoglimento e di riflessione, richiesta rivolta anche ai titolari degli esercizi commerciali della città. Le bandiere del Comune di Roccapiemonte, intanto, saranno poste a mezz’asta. La comunità è sotto chic e il parroco di Roccapiemonte, padre Giuseppe Ferraioli, sottolinea: “Siamo addolorati e senza parole. Un fatto terribile che lascia sconvolti tutti noi”.