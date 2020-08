Furgone precipita in un dirupo sulla frana di Oggebbio, in Piemonte

AGI - Un furgone è precipitato in un dirupo a Oggebbio, nell’Alto Verbano, lungo la strada provinciale che sale in collina. Il luogo dell'incidente si trova di poco a monte della frana che si è abbattuta venerdì sulla statale 34 del Lago Maggiore.

Vigili del fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere il conducente del furgone, per le ferite riportate in seguito al volo di oltre 20 metri, è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e il soccorso alpino della stazione Valgrande.

L’uomo lavora per una delle ditte che si stanno occupando del ripristino della viabilità sulla strada, che proprio questa mattina è stata riaperta a fasce orarie per consentire il transito dei frontalieri.