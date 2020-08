Al banco senza mascherina se c'è la distanza di un metro

AGI - "Niente mascherina al banco se c'è la distanza di un metro". E' quanto previsto dal Cts nelle linee guida sull'uso della mascherina. "Nell'ambito della scuola primaria - si legge - per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione, come il canto".

Nella scuola secondaria, invece, "anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria", aggiunge il Comitato tecnico scientifico.