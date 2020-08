Ancora sbarchi a Lampedusa, oltre 1000 i migranti all'hotspot

AGI - Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. A decine i 'barchini', in arrivo principalmente dalla Tunisia, si riversano, facilitati anche dal bel tempo, sulle spiagge dell'isola, da Cala Creta al molo Madonnina. Sempre più problematica la situazione nell'hotspot: il numero degli 'ospiti' ha superato quota mille attestandosi per ora a 1080 anche se hanno preso il via i primi trasferimenti. In giornata è partita una prima tranche con 55 persone.

Nelle ultime ore ad arrivare sulle coste dell''avamposto' italiano nel Mediterraneo sono state 3 imbarcazioni: un barchino, con una ventina di persone a bordo, è stato avvistato e soccorso dalle motovedette di Guardia costiera e Guardia di finanza. Altre due piccole imbarcazioni, con a bordo complessivamente 19 tunisini, sono arrivate direttamente al molo commerciale.

Sono sette in tutti gli sbarchi registrati dalla mezzanotte per un totale di 113 migranti. Ancora più pesanti i numeri registrati ieri con l'arrivo di 16 barchini con 260 immigrati che avevano portato a 40 le 'carrette del mare' giunte nell'isola tra giovedì e venerdì.

Lampedusa non è l'unico punto di sbarco preso d'assalto negli ultimi giorni. Sempre oggi altri 49 migranti, anche questi tunisini, hanno fatto approdo a Marzamemi, in provincia di Siracusa. Da giugno ad oggi, spiegano fonti del Viminale, sono stati intanto 4.086 i migranti trasferiti dalla Sicilia in altre aree del Paese.(AGI)