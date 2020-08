Nubifragio a Milano, scoperchiato il tetto di una Rsa

AGI - Un violento temporale ha colpito Milano nella serata di ieri e in nottata, provocando danni in particolare nei quartieri a nord della città, come Quarto Oggiaro. Vento e pioggia hanno scoperchiato il tetto della Rsa "Pastor Angelicus" di via Arsia, di conseguenza la strada è stata chiusa: traffico e mezzi pubblici sono stati deviati.

Il lavoro dei soccorritori è andato avanti parecchie ore, per spostare le lamiere del tetto della residenza per anziani, che erano crollate sulle auto parcheggiate in strada, fortunatamente senza provocare feriti. Nel frattempo si è provveduto a trasferire le persone ricoverate nel centro, in altre strutture. In base a quanto riportato dall'assessore di municipio Fabio Galesi, la potenza del temporale ha divelto i cartelloni e i segnali di fronte all'ospedale Sacco.

Disagi anche in via Lagarina dove molti alberi sono crollati tagliando la strada in due.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i tecnici di Mm (società che gestisce le condotte idriche di Milano), A2A (elettricità) e la protezione civile. Allagato pure il sottopasso di via Cogne, di fatto inutilizzabile per parecchie ore. Sono rimaste al buio invece via de Pisis, via Castellammare e via Lessona.

La polizia locale è intervenuta nel parco di villa Scheibler per delimitare le aree rischio crolli: molte piante e alberi grandi, sono stati spezzati praticamente a metà dalla tempesta. Sul posto sono arrivati, oltre alle forze dell'ordine, gli assessori del municipio di zona 8 e quelli del confinante comune di Baranzate.