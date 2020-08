Flavio Briatore positivo al Covid ma il sentiment è negativo

AGI - Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus e il Billionaire è stato un focolaio di diffusione della malattia. Gli utenti sui social sono attivissimi, con opinioni contrastanti inerenti molti argomenti e chiamando in causa persino lo sbarco dei migranti. Briatore si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per curare una patologia recidivante (prostatite), ed è stato sottoposto al tampone rinofaringeo per il rilevamento Covid, che ha dato esito positivo.

Il patron del Billionaire ha seguito le indicazioni del protocollo standard che prevede il ricovero in isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in questi casi. Oltre a Briatore una sessantina di dipendenti dello staff della discoteca sono risultati positivi al virus, e circa 3 mila clienti saranno chiamati per essere sottoposti a tampone.

Le reazioni social

Sui social scoppia la bagarre con 60 mila conversazioni e 117 mila condivisioni in appena due giorni; audience divisa tra chi colpevolizza l’imprenditore piemontese a causa di atteggiamenti troppo disinvolti e poco prudenti, e chi invece non infierisce confidando nella sua rapida guarigione. C’è persino chi invoca la “giustizia divina”, attirando però moltissime critiche sulle piattaforme social da parte dell’audience.

In molti ripercorrono le vicende degli ultimi giorni, e riprendono la recente polemica con Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena e l’ordinanza che vieta dopo le 24 “qualsiasi forma di diffusione della musica dal vivo e/o riprodotta all’esterno”, per evitare assembramenti. In generale sono moltissime le conversazioni che si caratterizzano con emozioni negative e forte ostilità nei confronti di quello che è considerato uno dei principali ritrovi per la “movida” della Costa Smeralda, e del suo patron.

Si parte dall’ironia sulla #prostatite, fino ad arrivare alla sovrapposizione di argomenti molto differenti tra loro, come lo sbarco dei migranti ipotetici portatori di virus. L’analisi dell’audience sui social mostra elementi contrastanti, confermando posizioni contrapposte, spesso con toni molto accesi e severi.

Tra le frasi più utilizzate dagli utenti in rete, infatti, troviamo “Forza Flavio”, “in bocca al lupo” e “buona guarigione”. Tuttavia approfondendo l’analisi delle emozioni ricavabili all’interno dei post rileviamo anche gioia per quanto accaduto al 21%, e 46% di disappunto. C’è chi chiama in causa il Karma e chi ironizza sulle dichiarazioni del dottor Zangrillo sul virus; chi invece non vuole associare l’immagine della Sardegna al Billionaire.

Il contagio di Flavio Briatore innesca diverse prese di posizione tra sensibilità di tutti i tipi: astio generalizzato - c’è chi ripropone persino la frase dell’ex Ministro Diliberto: “Al Billionaire pieno di tritolo” - ma anche una rivincita sul vasto fronte dei cosiddetti negazionisti e complottisti al quale, evidentemente, in molti collocano l’imprenditore piemontese. Il disappunto caratterizza anche le conversazioni sugli sbarchi dei migranti, al punto che contestualmente una delle frasi più presenti è “hotspot pieni”.

Nessuno mi aveva avvisato della trasformazione del #Billionaire in hotspot ... maledetti migranti ✌✌ — Движение 5 звезд (Cino) (@cino_1969) August 25, 2020

Altri 38 immigrati sbarcati positivi al Covid,

ma la colpa è di Briatore.#Lampedusa#StaseraItalia — IL C O N S E R V A T O R E (@Ilconservator) August 21, 2020

Chi sa come hanno fatto i barconi degli immigrati ad entrare al Billionaire???... — pier luigi pinna (@pierpi13) August 24, 2020

Le forze politiche ovviamente non si sono sottratte alla discussione: attivissima la Lega col 55% dei commenti, cogliendo l’occasione per attaccare Governo, giornalisti e intellettuali, colpevoli, secondo l’account ufficiale del partito, di fare discriminazioni tra i contagiati, a seconda della provenienza politica. Anche il tema degli sbarchi è rilanciato dall’account di Matteo Salvini per provocare discussione e ottenere engagement.

L'ipocrisia di sinistri, giornalistoni ed esimi intellettuali in poche parole: se si ammala Briatore se l'è meritato (e giù insulti e auspici più o meno velati), se si ammala Zingaretti... poverino. pic.twitter.com/uQ6o6eAfvd — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) August 26, 2020

Quadruplicare gli sbarchi è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Punto.

L'attuale governo sta evidentemente aiutando il traffico di esseri umani, e sono convinto che verranno processati dagli Italiani, quando si voterà.



VIDEO COMPLETO https://t.co/ZZX8YGlVQh pic.twitter.com/6U5Wl6dPXX — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 27, 2020

Ti sei perso numerosi scontri con #Briatore di cui ho una pessima opinione. Proprio per questa ragione è doveroso fargli gli auguri. Per dimostrare che si può lottare contro le idee di qualcuno senza odiarlo. Troppo odio in giro. Porta a fare idiozie. https://t.co/90XPd3Uerv — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 25, 2020

Le forze di centro-destra ed alcuni esponenti di spicco come Daniela Santanchè (legata a Briatore da forte amicizia) sono particolarmente attivi sul tema dei contagi, utilizzando l’argomento per incalzare il Governo e le forze di maggioranza. Carlo Calenda e il suo partito, Azione, confermano di utilizzare le piattaforme social come un asset di comunicazione, pubblicando il 15% dei contenuti. Salvini, Meloni e Calenda sono gli autori dei contenuti più condivisi su Twitter distanziando nettamente tutti gli altri politici intervenuti.