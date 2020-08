I dubbi e la versione del San Raffaele sul ricovero di Briatore 

AGI - Dopo 24 ore di voci non smentite su un presunto trattamento di favore, l'ospedale San Raffaele di Milano da' la sua versione ufficiale su Flavio Briatore. E' stato ricoverato lunedì "per una specifica patologia diversa dal Covid_19", poi, sottoposto a tampone "come tutti gli altri pazienti", è risultato positivo e a quel punto sono scattati i protocolli di sicurezza.

"Era nel reparto coi pazienti no Covid"

Era stato il sito dell'Espresso' a ipotizzare che l'imprenditore si trovasse in un'area occupata da malati solventi che non hanno contratto l'infezione. Sulla base di queste voci, pare diffuse da alcuni dipendenti in ansia, Il consigliere regionale lombardo Niccolò Caretta ha annunciato un'interrogazione per chiedere al Pirellone di fare chiarezza su una situazione forse pericolosa per chi fosse entrato in contatto col patron del Billionaire.

Stamattina, da suo entourage alla precisa domanda se Briatore avesse goduto di questo pericoloso 'privilegio', era arrivato all'AGI un “no comment”. Fonti sindacali che hanno cercato di capire come siano andate le cose si sono trovate davanti, così è stato riferito, a "un muro di silenzio".

La versione dell'amica Santanché

Poi è arrivata la ricostruzione del San Raffaele che avalla quella fatta ieri sera in tv da Daniela Santanché, amica e socia in affari del facoltoso animatore delle notti sarde, secondo la quale Briatore sarebbe entrato in ospedale con un'altra patologia: "Al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività sia per la tutela del personale del reparto che per gli altri ricoverati”.

Insomma, per l’ospedale “la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anticontagio”.

Il raffreddore a Montecarlo

Briatore, stando a una nota ufficiale del suo ufficio stampa, si era presentato in ospedale con “leggera febbre e sintomi di spossatezza”. Pochi giorni fa in una video intervista su Facebook da un suo ristorante di Montecarlo aveva affermato: “Ho parlato stamattina con Alberto Zangrillo e dice che è un raffreddore. Io l’altro giorno ho avuto la febbre, era un raffreddore, Non esistono più raffreddori, tumori, polmoniti, è tutto coronavirus”.