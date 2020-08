L'aumento dei casi di Coronavirus è fisiologico, spiega l'immunologa Viola

AGI - "Il trend ci dice che c'è un aumento dei nuovi casi ma si tratta di un aumento fisiologico, che ci aspettavamo, dovuto al rientro delle vacanze e al non completo rispetto di alcune regole". Lo ha detto ad "Agorà Estate" su Raitre l'immunologa Antonella Viola. "Non dobbiamo gridare alla seconda ondata, però - ha sottolineato - si tratta di oscillazioni che teniamo sotto controllo, bisogna tornare a stare attenti per affrontare settembre in parziale se non totale serenità".