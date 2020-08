Scuola: tra il 7 e il 24 settembre riaperture in ordine sparso

AGI - Dal 7 al 24 settembre, con misure e protocolli anti Coronavirus ancora allo studio, il mondo della scuola si rimette in moto. Il calendario per l'avvio delle lezioni scolastiche 2020-2021, come ogni anno, varia da regione a regione, o province autonome, con il ministero dell'Istruzione che ha indicato come apertura la data di lunedì 14 settembre, e con gli Enti locali che hanno poi deliberato i propri calendari in base alle diverse esigenze.

Ecco, al netto di alcune possibile variazioni, il quadro della aperture in tutto il Paese: