Gioele potrebbe essere morto a causa dell'incidente 

AGI Il piccolo Gioele potrebbe essere morto a causa di "lesioni da urto". E' quanto apprende l'AGI da fonti qualificate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e del figlioletto, trovati morti nei boschi di Caronia.

L'ipotesi emerge dall'analisi dell'ispezione del cranio del bimbo effettuata oggi dagli esperti della Procura di Patti, alla presenza anche dei consulenti di parte, nell'ambito dell'esame autoptico. Lesioni che potrebbero essere dovute all'incidente della Opel Corsa a bordo della quale viaggiavano madre e figlio.

Uno scenario che potrebbe essere compatibile anche con la testimonianza della coppia che ha visto Viviana Parisi tenere il bimbo in braccio, ancora vivo, perché Gioele potrebbe essere deceduto a causa di un ematoma interno, senza sanguinamenti 'visibili' dall'esterno. Resta aperta l'opzione di una lesione da urto in una fase successiva, quando madre e figlio sono scesi dall’auto. In questo contesto, grande rilievo potrebbero averlo i riscontri sull'auto previsti nelle prossime ore.