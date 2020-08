Musumeci esulta, "si svuota l'hotspot di Pozzallo"

AGI - "Da stamattina, a quanto apprendo, si è iniziato a svuotare l'hotspot di Pozzallo, dove alle 11 è stato inviato il nostro team per esaminare l'idoneità dei locali. I ricorsi notificati a mezzo stampa non producono effetti. Ma alzare la voce, a tutela della salute pubblica, evidentemente sì. Vedremo se in qualche giorno si ristabilirà la legalità". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in riferimento alla sua ordinanza che imponeva da mezzanotte lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza. La circolare emessa ieri dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza, ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza, stabiliva l'invio, da parte delle Aziende sanitarie provinciali, del personale medico per accertare l'idoneita' delle strutture.

Trasferiti i 62 positivi

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, da parte sua ha spiegato che sono stati trasferiti i 62 positivi al coronavirus. "E' il frutto di una collaborazione quotidiana, continua e riservata con il ministero dell'Interno e con la prefettura di Ragusa che testimonia come soltanto la sinergia istituzionale può portare a risultati celeri". Ciò non significa, avverte, che non esistano problemi nella gestione dei flussi migratori: "Ribadisco la necessità che il presidente Conte dia la massima priorità alla questione, coinvolgendo il governo nella sua interezza, prendendo visione diretta delle difficoltà esistenti nei comuni interessati dal fenomeno, magari ascoltando i sindaci e le autorità locali che hanno una visione diretta e completa del problema".

L'ordinanza di Musumeci

Il governatore della Sicilia, con l'isola, sempre più stremata dai continui arrivi, dai relativi trasferimenti da Lampedusa e dal rischio di contagio con i migranti positivi a bordo delle navi quarantena, aveva emesso nella notte tra sabato e domenica un'ordinanza che dalla mezzanotte scorsa disponeva la chiusura degli hotspot di tutta la Regione e chiedeva al Viminale il trasferimento di tutti i migranti in altre strutture del territorio nazionale.