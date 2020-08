Ancora un calo nei nuovi casi di coronavirus: oggi 878 contagi e 4 decessi

AGI - In calo per il secondo giorno consecutivo la curva epidemica in Italia: 878 casi, contro i 953 di ieri e il "mini-picco" di 1.210 di domenica. Per giunta, con molti più tamponi: 72.341 oggi contro i 45.914 di 24 ore fa. Il totale delle persone colpite da Covid-19 sale cosi' a 261.174.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi, per il secondo giorno di fila, è il Lazio (143), seguita da Campania (138), Lombardia (119) e Veneto (119). Una sola regione a zero, il Molise, mentre la Sardegna dopo il boom di ieri (91) scende a 34 nuovi casi.

Stabile il numero dei decessi: 4 oggi, come ieri. Il totale sale a 35.445. Segnalano vittime solo Veneto (3) e Campania (1). Crescono i guariti, 353 oggi contro i 192 di ieri, per un totale di 206.015. E prosegue, oggi più contenuto, l'aumento del numero dei malati attuali: 519 in più (ieri 757), 19.714 in tutto.

Ancora in rialzo, ma con numeri molto ridotti, i ricoveri: +13 in regime ordinario (1.058 in totale) e +1 in terapia intensiva, 66 in tutto. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.590.