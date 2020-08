Cronaca

Coronavirus: 52 nuovi positivi al Billionaire, tutti dello staff

Oltre 60 dipendenti del locale erano in autoisolamento dopo la chiusura anticipata il 17 agosto. Il patron Flavio Briatore protagonista di una polemica col sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda. Chiuso anche il 'Sottovento' a Porto Cervo mentre si profila uno screening di massa per circa 2.000 persone in un centro vacanze, sempre in Costa Smeralda