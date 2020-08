Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi

AGI - Torna a piegare verso il basso, dopo diversi giorni di aumento, la curva epidemica in Italia: oggi 953 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 1.210). Pesa come sempre l'"effetto weekend", con il conseguente calo dei tamponi: 45.914 oggi contro i 67.371 di ieri.

Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale così a 260.298. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni con piu' casi sono Lazio (146), Emilia Romagna, Campania e Veneto (tutte a 116) e solo quarta la Lombardia (110). Tre regioni non segnalano nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

In calo rispetto a ieri anche i decessi: 4 oggi contro i 7 di 24 ore fa. Segnalano vittime Emilia Romagna (2), Lombardia (1) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale a 35.441. Rallentano anche le guarigioni: 192 oggi contro le 267 di ieri, per un totale di 205.662.

E prosegue l'aumento del numero dei malati attuali, altri 757 in più oggi, 19.195 in tutto. Ancora in aumento i ricoveri ordinari (+74), che tornano a superare quota mille per la prima volta dal 2 luglio: ora sono 1.045. In lieve diminuzione invece le terapie intensive, 4 in meno, 65 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.085.

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 110 casi di coronavirus, di cui 8 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico, e un morto. In totale i decessi, dall'inizio dell'epidemia, salgono a 16.857. Sono stati effettuati 7.722 tamponi (totale complessivo: 1.491.278) e i guariti/dimessi registrano un +27 (totale 75.705, di cui 1.266 dimessi e 74.439 guariti). I pazienti in terapia intensiva aumentano di una unità (15 in totale), mentre i ricoverati crescono di 5 (153).

Questi i numeri giornalieri sull'epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 13.663 tamponi, c'erano stati 239 positivi e 4 morti; mentre due giorni fa, con 12.957 tamponi, i casi erano stati 185 e i decessi zero.

Lazio

"Oggi nel Lazio si registrano 146 casi. Di questi, il 57% sono link di rientri, mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi)". Lo rende noto l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato, precisando che nelle ultime 24 ore è stato anche registrato un decesso.

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio ha superato oggi quota 10mila, arrivando per l'esattezza a 10.093. Lo ha reso noto la Regione su Facebook. Il numero di deceduti fin qui è pari a 875, mentre il numero totale di guariti è di 7.067. Sono attualmente positive 2.151 persone, 299 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 1.846.

Sardegna

Ulteriore impennata dei casi di Coronavirus in Sardegna dopo il 'record estivo' fatto registrare ieri. Dall'ultimo rilevamento dell'unità di crisi sono 91 nuovi contagiati (10 piu' di ieri), di cui 75 rilevati in seguito al tracciamento dei contatti di casi positivi precedentemente accertati. Oltre i due terzi sono nel Nord Sardegna. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 125.231 tamponi, con un incremento di 1.094 tamponi rispetto all'ultimo aggiornamento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, diciotto, nessuno in terapia intensiva, mentre 411 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.259 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Dei 1.825 casi positivi complessivamente accertati, 331 (+5 rispetto al dato di ieri) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 190 (+18) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 108 a Nuoro, 1.135 (+68) a Sassari.