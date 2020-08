Un orso ha aggredito un carabiniere in Trentino

Un carabiniere è stato aggredito nella tarda serata di ieri da un orso - non si tratta di M49 o JJ2 - ad Andalo sulle montagne della Provincia di Trento. Il militare si è visto attaccare dal plantigrado spuntato improvvisamente dal vicino bosco vicino al campo sportivo e non distante da un campeggio. Come riferisce all'AGI il sindaco di Andalo, Alberto Perli, "il carabiniere non è in gravi condizioni". L'orso aggressore, già catturato rinchiuso al centro del Casteller (Trento), è un esemplare di due anni e mezzo. La macchina dei soccorsi ha visto impegnati oltre ad altri carabinieri dei Comandi limitrofi anche due ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia locale e la forestale.