Droga: ai domiciliari costringe figlia 16enne a dargli i soldi

Devasta casa per costringere la figlia sedicenne a dargli i soldi per comprarsi la droga. E' accaduto a Zagarolo, alle porte di Roma, dove un uomo di 37 anni, pregiudicato e agli arresti domiciliari, è stato denunciato dai carabinieri per estorsione.



Aveva chiesto con insistenza alla figlia con cui convive di dargli dei soldi e di fronte ai no della ragazzina ha sfogato la propria furia contro i mobili dell'abitazione, terrorizzando la sedicenne che ha preferito consegnare al padre il denaro in suo possesso, poco più di 20 euro.



Le urla e il trambusto hanno spaventato anche alcuni residenti della zona che hanno chiamato i Carabinieri, che, arrivati sul posto, hanno deferito all'Autorità Giudiziaria il 37enne per estorsione.