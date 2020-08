Coronavirus, nuovo balzo dei casi: 1210. Sette i decessi 

AGI - Salgono ancora i contagi in Italia. Il bollettino del ministero della Salute fa segnare 1.210 casi oggi, contro i 1.071 di ieri. Il totale sale così a 259.345. Il numero totale di attualmente positivi è di 18.438, con un incremento di 935 rispetto ai dati diffusi ieri. Nelle ultime 24 ore, i nuovi ricoverati con sintomi da Covid-19 aumentano di 47 unità portando il totale a 971. Si registra anche un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69). In isolamento domiciliare risultano 17.398 persone (+883).

Intanto la Lombardia torna a essere la Regione con più contagi da Coronavirus. Con un incremento di 239 nuovi casi in 24 ore, sorpassa il Lazio che è a quota 184. Segue il Veneto con 145, la Campania con 138 e l'Emilia Romagna con 127. In Sardegna salgono a 81 i casi registrati, ieri erano 44.

Tamponi in calo

Sono 67.371 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Si segna così un calo, rispetto ai dati di ieri, quando erano stati 10.303. Il totale dei tamponi effettuati supera così quota 8 milioni. In un primo momento le tabelle pubblicate riportavano erroneamente un incremento di 348.580 sceening con una anomalia di 281.368 tamponi effettuati nel solo Molise. Il ministero ha poi corretto i dati. La Lombardia risulta la Regione che in assoluto ha svolto più sceening (1.483.556, di cui 13.663 solo nelle ultime 24 ore), segue poi il Veneto con 1.453.684, di cui 10.592 nelle ultime 24 ore).

Alcuni casi, nello specifico

In Emilia Romagna sono 127 i nuovi positivi, di cui 68 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing (46 già in isolamento al momento del tampone). Dei nuovi positivi, 54 solo nelle province di Bologna e Reggio Emilia. I casi di rientro dall'estero sono 30. Un decesso. Lo comunica la Regione in una nota. Il numero più alto di nuovi positivi anche nelle province di Piacenza (15), Ravenna (12) e Ferrara (11). Effettuati 6.430 tamponi e 2.059 test sierologici. Le persone guarite salgono a 24.425 (+17). Casi attivi a quota 2.034 (+109), il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Restano 8 i ricoveri in terapia intensiva Bologna.

"Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro". Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "I casi diminuiscono rispetto a ieri ed e' ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre", aggiunge

Trentacinque nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. È di 903 il totale degli attuali positivi: 50 ricoverati con sintomi, 10 in terapia intensiva (2 in più) e 843 in isolamento domiciliare. Sono 4.002 i casi totali, 2.813 i dimessi guariti, mentre l'incremento dei tamponi è pari e 2.146