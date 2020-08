A Bergamo zero casi di Coronavirus: è la prima volta da sei mesi

AGI - Per la prima volta dopo sei mesi a Bergamo e in provincia nelle ultime 24 ore non si registrati nuovi positivi al Covid. In Lombardia sono stati eseguiti quasi 13 mila tamponi, non si registra alcun decesso, aumentano guariti e dimessi (+103), diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive (-3). A fronte di un numero molto alto di tamponi si registrano 185 positivi.

Le immagini dei camion militari carichi di feretri che venivano portati via dalla città perché non c'era più spazio nei cimiteri e nei crematori hanno fatto il giuro del mondo e così le 10 pagine di necrologi che a metà marzo erano comparse sul giornale locale.