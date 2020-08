Vacanze finite per tre italiani su 4, code sulle strade del controesodo

AGI - Traffico intenso con code e rallentamenti su strade e autostrade nel giorno in cui si sono concluse le vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (il 73% nella stima di Coldiretti/Ixè).

L'emergenza sanitaria sembra aver consolidato la vecchia abitudine nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto, che è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate, oltre ad aver fatto segnare il calo minore delle presenze dopo il -54% di giugno e il -23% di luglio.

Sono 21,1 milioni gli italiani che, sempre secondo la Coldiretti, hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nelle ultime tre settimane, l’11% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Confermate le previsioni di un controesodo da “bollino rosso”, Viabilità Italia ha monitorato costantemente i flussi di spostamento rilevando diverse “situazioni di criticità”, andate progressivamente risolvendosi solo nel tardo pomeriggio.

Ore difficili, ad esempio, sulla carreggiata sud dell'autostrada A22 del Brennero, anche per colpa di un violento temporale. Sulla A1 si sono registrate code a tratti di 9 km tra Terre di Canossa-Campegine e Bivio A1/A15 verso Milano per lavori e code a tratti per 5 km tra Ponzano Romano e Attigliano per traffico intenso, in direzione nord. Forti rallentamenti con code a tratti anche tra Santa Maria Capua Vetere e Caianello verso Roma.

Sulla A14, fino a 4 km di coda da Bologna-Borgo Panigale verso l'immissione sulla A1 in direzione di Milano; sulla A30, coda di 2 km per l'immissione in A1 e di un km alla barriera di Salerno in direzione di Roma; sull'A16, rallentamenti con code a tratti per 6 km tra Lacedonia e Vallata verso Napoli per riduzione di carreggiata.

Al porto di Messina fino a tre ore di attesa per l'imbarco verso Villa San Giovanni. Alle 16.00 sono cessate le limitazioni alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, che torneranno in vigore domani mattina dalle 7.00 e sino alle 22.00.

Sul versante del traffico ferroviario, per tutto il fine settimana e fino a lunediì 24 compreso i collegamenti interregionali dalla Liguria alla Lombardia e viceversa non fermano nelle località di Arquata Scrivia e Tortona.

Le modifiche sono state stabilite in accordo con le regioni Liguria e Piemonte per garantire gli spostamenti di passeggeri tra la Liguria e la Lombardia, regioni all'interno delle quali è possibile viaggiare occupando tutti i posti disponibili e rispettare quanto disposto dalla Regione Piemonte con ordinanza che prevede la capienza massima dei mezzi pubblici al 50%. Per le due località piemontesi è operativo un servizio sostitutivo con bus.

Dopo il caldo torrido di oggi - con un picco di 49 gradi percepiti a Capo Carbonara (Sud Sardegna) - già da stasera una perturbazione di origine atlantica interesserà il nord portando rovesci e temporali, anche forti su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in estensione dalle prime ore di domani all'Emilia Romagna.