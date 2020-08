Casi ancora in aumento. Oggi 947 casi e 9 decessi

AGI - Sale ancora verso l'alto la curva epidemica in Italia: si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia. Le regioni più colpite sono Lombardia (174), Lazio (137) e Veneto (116), e solo due regioni, Basilicata e Valle d'Aosta, registrano zero contagi nelle 24 ore. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve aumento anche il numero dei decessi, 9 oggi contro i 6 di ieri. Segnalano vittime Lombardia (6), Veneto (2) e Lazio (1). Il totale dei deceduti sale così a 35.427. I guariti sono 274 (ieri 180) per un totale di 204.960.

E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 664 in più oggi (ieri 654), per un totale che sale a 16.678. Come crescono i ricoveri: quelli in regime ordinario sono 36 in più, 919 in tutto, mentre le terapie intensive aggiungono un'unità, passando da 68 a 69. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.690. Infine, in calo ma sempre su numeri alti il numero di tamponi effettuati, 71.996 oggi (ieri 77.442, uno dei dati più alti di sempre).

Dal bollettino della Regione Lombardia, emerge che sono 54 i nuovi casi positivi a Milano (31 in città) numero in crescita rispetto al + 47 di ieri. Tutte le province della regione piu' colpita dal Covid hanno di nuovo dei casi: Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 8; Cremona: 9; Lecco: 5; Lodi: 4; Mantova: 8; Monza e Brianza: 18; Pavia: 4;

Sondrio: 1; Varese: 7. Del totale dei nuovi 174 casi, 26 sono 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi salgono a un totale complessivo di 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. Una persona in piu' e' in terapia intensiva (in tutto sono 17). Il totale dei decessi è 16.852 (+6).

"Oggi nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35% dai rientri dalla Sardegna". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

"Sono 68 i contagi registrati oggi in Campania: 14 a Napoli: 3 dall'estero, 6 provenienti da strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. A Caserta contagi provenienti da Spagna e Sardegna. Anche a Salerno contagi provenienti dall'estero". Questo il bilancio che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, traccia in una diretta sui Facebook. "Ci dobbiamo preparare ad accogliere pazienti sintomatici e quindi a riaprire le strutture sanitarie. Da lunedì riapre il covid center di Napoli all'ospedale Loreto Mare. Non possiamo essere colti di sorpresa".

Ottantadue nuovi positivi, di cui 44 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, e nessun decesso. Il numero di tamponi anche oggi supera i 10mila, mentre l'indice di trasmissione (Rt) a 14 giorni è di 0,45, sotto la media nazionale, fissata a 0,83. Restano 8 i pazienti in terapia intensiva. Invariato anche il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 77. Questi i principali dati sul coronovirus in Emilia Romagna alle 12 di oggi: 30.708 i casi di positività da inizio pandemia.