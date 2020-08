Zingaretti, al via da lunedì i test del vaccino sull'uomo

AGI - "Lunedì mattina sarò allo Spallanzani perché inizia la sperimentazione sull'uomo del vaccino". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo l'avvio in una struttura di Roma dei test sierologici sul personale scolastico regionale.

"La questione dei giovani è 'la' questione italiana. E' dunque fondamentale la scuola. Oggi siamo qui di 20 agosto ad aprire la fase dei test per la scuola, perché bisogna essere coerenti e muoversi per tempo. Sono contento che nella nostra Regione iniziamo il 20 agosto in vista del 14 settembre" ha detto Zingaretti, a margine dell'avvio della campagna .

"Sulla scuola rinnovo l'appello al governo per una mobilitazione generale di tutte le forze affinché non si perda neanche un'ora di lezione. Già è un problema, e io non l'ho condiviso, aver costruito un calendario che imporrà a molti istituti di essere chiusi per il referendum. Non do giudizi ma affermo e faccio un appello alla coerenza. Scuole sicure significa fare i test, scuole che devono riaprire significa garantirlo al 100%. Il recovery fund e i piani del governo dovranno avere i giovani come cuore del progetto politico dell'Italia".

Zingaretti ha sottolineato: "Ragazzi e ragazze hanno già pagato tanto, pagheranno i problemi del lavoro. Mario Draghi l'ha detto bene a Rimini: i debiti che noi stiamo facendo li pagheranno loro. Quindi è ovvio - ha concluso - che dobbiamo avere una buona spesa pubblica e una attenzione particolare per non avere una generazione di ragazzi esclusa dalla possibilità di realizzare la propria vita".