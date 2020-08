Cronaca

Coronavirus: residence La Maddalena, 26 positivi su 475 test

Il sindaco Montella all'AGI: "Siamo in attesa delle linee guida dell'Ats per sapere chi dovrà essere posto in quarantena e chi, invece, potrà tornare a casa". Nel frattempo tutti i presenti all'interno, vacanzieri e personale, restano bloccati nel resort.