Scuola: Azzolina, la riapertura il 14 settembre non e' a rischio

AGI - La riapertura delle scuole prevista per l 14 settembre "non è a rischio". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un'intervista al Tg1. "Abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole, è una priorità del Paese ed è una priorità assoluta del governo - ha aggiunto Azzolina - certamente e' un'operazione molto complessa, non a caso lavoriamo da molte settimane, ma siamo piu' pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata".

Quanto alla responsabilità penale, i presidi "non devono avere timori perche' il Parlamento e il governo hanno lavorato a delle norme d sicurezza che permettano di evitare di incorrere di avere dei rischi sulla responsabilità penale e civile laddove ci fossero eventuali contagi su luoghi di lavoro".