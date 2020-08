Polemiche su Zoomarine, "tanti e senza mascherine"

AGI – Foto della tribuna piena di famiglie con bambini, senza distanziamenti e mascherine, per assistere allo spettacolo dei delfini nella piscina di Zoomarine, il parco acquatico di Torvajanica, alle porte della capitale. Sono le immagini diffuse sulla pagina Facebook dell’associazione Earth, che si occupa di tutela giuridica dell’ambiente e dei diritti degli animali, che ha denunciato l’assembramento contro ogni precauzione anti covid che si sarebbe verificato all’interno di Zoomarine nella giornata del 17 agosto.

Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web e l’associazione Earth ha presentato anche una denuncia alla polizia locale del comune di Pomezia, competente per territorio sul parco acquatico. L’associazione, che ha ricevuto le segnalazioni di affollamento senza mascherina, con tanto di foto e biglietti di ingresso, ha chiesto alla polizia locale di Pomezia un controllo all’interno della struttura per “appurare la situazione di sicurezza ed il rispetto delle norme vigenti”.

“Sono pervenute ad Earth – si legge sulla pagina facebook dell’associazione - molteplici segnalazioni circa la situazione senza controllo che si è venuta a creare durante gli spettacoli di Zoomarine durante i quali gli spettatori sono seduti vicinissimi l'uno all'altro e senza mascherina in barba ad ogni precauzione e ai DPCM emanati dal Governo”.

"Non amiamo gli spettacoli di Zoomarine che prevedono l'utilizzo di delfini e pinguini - ha spiegato Valentina Coppola, presidente di Earth - ma finché si muovono a norma di leggi (che vanno sicuramente cambiate) non abbiamo nulla da ridire, ora le foto ricevute ci confermano nella nostra convinzione che chi non rispetta la salute è indifferente sia a quella umana che a quella animale".