Va in bagno in azienda nel Verbano e dal water spunta un pitone

AGI - Sembra l'ennesima leggenda metropolitana, ma invece è accaduto davvero oggi a Baveno, sul Lago Maggiore, in una azienda del luogo. Un dipendente è entrato in bagno per un bisogno fisiologico, ma quando si è avvicinato al water ha visto spuntare la testa di un serpente.

L'uomo, dopo essersi ripreso dallo choc, ha chiesto aiuto. Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia provinciale. La cattura del serpente non è stata semplice: l'animale si era raggomitolato nel sifone e ci sono voluti diversi tentativi e molta pazienza per riuscire a prenderlo. Si tratta di una femmina di pitone reale che qualcuno ha evidentemente gettato nelle fognature. Toccherà ai carabinieri forestali cercare di risalire al proprietario.