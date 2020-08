Una donna è stata trovata morta nel mare di Jesolo

AGI - Una donna di una cinquantina d'anni è stata trovata morta in mare a Jesolo, in provincia di Venezia. La vittima non è stata ancora identificata. E' stata vista da alcuni bagnanti verso le 10.20, nelle vicinanze della torretta 14 gestita dalla Jesolo Turismo, zona piazza Brescia. Galleggiava a poche decine di metri dalla riva, a pancia in giù.

I bagnanti l'hanno trascinata a riva, mentre venivano allertati gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo; avviate le pratiche di rianimazione, proseguite poi anche dal personale sanitario del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Considerate le condizioni del corpo, non è escluso che fosse morta già tempo prima del ritrovamento e il fatto che non sia stata ancora identificata può fare presumere che fosse entrata in acqua a qualche distanza da dove è stata avvistata.

Tra le ipotesi un malore o una congestione. Gli accertamenti sono condotti dalla Guardia Costiera di Jesolo.