Si tuffa in piscina con soli 50 centimetri d'acqua, grave 26enne bresciano

Voleva essere una bravata ma è finita in dramma. A Ferragosto un 26enne ha azzardato un tuffo serale in una vasca del parco Le Vele di San Gervasio (Brescia), con soli 50 centimetri di acqua perché al momento dell'incidente le piscine erano chiuse al pubblico. Sul posto l'eliambulanza decollata da Brescia e il personale medico con i Carabinieri della Compagnia di Verolanuova per gli accertamenti del caso. Le condizioni del ragazzo ricoverato in codice rosso sono considerate serie.