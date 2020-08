I nuovi casi di contagio registrati oggi in Italia sono stati 479 che portano a un totale di 253.915. Ieri erano stati 629. Al primo posto il Veneto con 78 casi, seguito da Lazio (68) e Lombardia (61). Per quanto riguarda i ricoveri se ne registra uno in piu' in Terapia Intensiva (56 totali) e 23 in piu' nei reparti Covid (787 in tutto).