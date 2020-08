A Ferragosto è boom di prenotazioni in agriturismo

AGI - È l'estate delle vacanze autarchiche. Il balzo dei casi di contagio nelle mete straniere più gettonate, e le misure annunciate da Governo e Regioni per i controlli al rientro che hanno fatto cambiare i programmi di molti italiani diretti all'estero per le ferie, ha decretato un boom di richieste last minute in agriturismo.

È quanto emerge da una indagine della Coldiretti/Ixe' dalla quale si evidenzia che erano ben 1,5 milioni gli italiani che avevano programmato di recarsi all'estero durante il mese di agosto, più che dimezzati rispetto allo scorso anno. E sono circa 400mila i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto in agriturismo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta ma anche della sicurezza, visto che le campagne sono i luoghi dove e' più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche.

Le elaborazioni Coldiretti sui dati di Terranostra e Campagna Amica, evidenziano però che a pesare è anche l'assenza degli stranieri, a partire dagli americani, soprattutto in quelle regioni dove la presenza di ospiti esteri arriva a pesare fino al 60% del totale. La spinta verso un turismo "sicuro" e di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, ha portato gli agriturismi ad incrementare l'offerta di attività, dal pranzo sul plaid con i piedi sull'erba, all'agri-aperitivo a bordo piscina o tra i filari, ma c'è anche chi si è attrezzato per ospitare i commensali nel granaio o sulle balle di fieno nell'aia o ha organizzato cene romantiche tra i vigneti.

Proposte che vanno ad aggiungersi servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l'equitazione, il tiro con l'arco, il trekking o attivita' culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness. A disposizione dei turisti ci sono - sottolinea la Coldiretti - oltre 24.000 aziende agrituristiche presenti in Italia che sono in grado di offrire un potenziale di più di 262mila posti letto e 462 mila coperti per il ristoro, oltre a 11.600 mila piazzole per l'agricampeggio e a oltre 1500 attivita' di fattoria didattica per i più piccoli.