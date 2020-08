Cagnolina abbandonata e legata a un palo, adottata da un poliziotto

AGI- È stata ribattezzata "Maggie" dal poliziotto che ha deciso di adottarla dopo che l'aveva salvata perché trovata abbandonata e legata ad un palo della segnaletica stradale sotto il sole cocente nel quartiere San Giovanni di Roma.

Si tratta di una cucciola di circa un anno salvata da una pattuglia degli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, dopo essere stata notata in strada stremata dal caldo sotto al sole e legata ad un palo con una corda, tra una bicicletta e un auto parcheggiata.

Dopo averla soccorsa con acqua e cibo gli agenti hanno allertato gli enti comunali per il controllo sanitario visto che era sprovvista di microchip. Dopo le prime cure la cucciola è stata temporaneamente custodita presso il Canile Municipale nell’impossibilità di risalire al proprietario. Nei giorni successivi uno dei due agenti intervenuti per soccorrere il cane ha continuato a seguire la cucciola con frequenti visite presso il Canile Municipale e in virtù del forte legame creatosi ne ha chiesto l’adozione.

Il lieto fine è arrivato nei giorni seguenti, infatti la cucciola, ribattezzata “Maggie”, è stata definitivamente affidata a Michele, Assistente della Polizia di Stato, con sua grande soddisfazione, condivisa tra l’altro da tutto il personale del commissariato San Giovanni dove Maggie è divenuta una simpaticissima e frequente ospite.