E' successo in Calabria. "Chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si sottoponga al test". Il sindaco di Soverato, cittadina balneare in cui il ragazzo,ora ricoverato all'ospedale di Catanzaro, è stato a ballare ha disposto la chiusura immediata dei locali notturni nel suo Comune. Controlli anche sul personale delle strutture che hanno ospitato l'autore del post.