Tre persone morte in una frana a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio

AGI - Tre persone sono morte in una frana a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio. Sono una donna, un uomo e una bambina. Erano tutti nella stessa auto. Stando a quanto riferito dal 118, intorno alle 17 a Chiesa Valmalenco, in località Chiareggia, si è staccata una frana che ha colpito un'auto a bordo della quale c'erano 4 persone. Tre sono morte, un bimbo di 5 anni è stato portato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni. Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci sono altre persone sotto la frana.