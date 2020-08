Frenano i contagi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore

AGI - Ridiscende il numero di nuovi casi positivi al coronavirus in Italia: oggi ne risultano 259, contro i 463 di ieri. I decessi sono 4, ieri erano stati due.

Il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 250.825. Il numero dei decessi è ora di 35.209; quello dei dimessi guariti 202.248; i ricoverati con sintomi attualmente ricoverati sono 779, cui si aggiungono i 46 in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.543. Per un totale di attualmente positivi pari a 13.368.

Nel dettaglio per regioni, è l'Emilia Romagna oggi a segnare il numero maggiore di nuovi casi, sono 39; segue il Lazio con 38, quindi la Sicilia con 32, la Lombardia con 31, la Puglia con 26. Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. L'incremento di tamponi effettuati è stato di 26.432, d cui 9.343 in Lombardia, quindi 4.156 n Emilia Romagna e 2.323 nel Lazio. Il totale di casi testati è pari a 4 milioni 307mila 634; il totale di tamponi effettuati è di 7.276.276.

Lombardia

Nuovi casi positivi in netto calo, zero decessi e meno ricoveri oggi per il bollettino quotidiano del coronavirus in Lombardia. I contagi sono scesi da 71 a 31, di cui 6 debolmente positivi e 1 a seguito di test sierologico. I tamponi effettuati sono stati 9343, più dei 6494 di domenica. I decessi sono passati da 1 a 0.

In crescita di 72 unita' i guariti, mentre i ricoverati in terapia intensiva restano fissi a 9 e quelli non in terapia intensiva scendono di 5 a 150. In nuovi casi per provincia vedono 7 contagi nel Bresciano, 4 nel Milanese, tutti nel capoluogo, 3 a Bergamo e Cremona, 2 a Lodi, Mantova, Monza Brianza; 1 caso a Pavia, 0 a Como, Lecco, Sondrio, Varese.

Piemonte

Altra giornata senza decessi per Covid-19 in Piemonte, con il numero delle vittime che resta fermo a 4.136 deceduti risultati positivi al virus. L'Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.304 (+32 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 13.535 (+17) Torino, 3.250 (+6) Alessandria, 2.470 (+3) Cuneo, 2.370 (+2) Novara, 1.586 (+2) Asti, 846 (+1) Biella, 1.110 (+1) Vercelli, 964 Verbano Cusio Ossola, oltre a 173 provenienti da altre regioni.

Altri 639 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I contagi sono 31.888 (+20 rispetto a ieri, di cui 10 asintomatici) così suddivisi su base provinciale: 16.027 Torino, 4.129 Alessandria, 2.968 Cuneo, 2.837 Novara, 1.889 Asti, 1.411 Vercelli, 1.157 Verbano Cusio Ossola, 1.056 Biella, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 140 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 719. Infine i tamponi diagnostici finora processati, ora pari a 522.100, di cui 286.771 risultati negativi.