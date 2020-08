Coronavirus, aumentano i contagi ma calano i decessi

AGI - Torna ad aumentare il numero dei contagi in Italia ma cala quello dei morti. Nelle ultime 24 ore, segnala il ministero della Salute, sono risultate positive altre 463 persone, a fronte delle 347 di ieri, con un totale di 37.637 tamponi effettuati. I decessi sono due, mentre ieri erano stati 13. Dai dati del dicastero emerge pure che in un giorno sono guarite 151 persone.

Gli attuali positivi ammontano a 13.263, con un aumento di 310 rispetto a ieri. Di questi, 45 si trovano in terapia intensiva (+2) e 763 sono ricoverati con sintomi (-8). Il totale dei deceduti sale a 35.205, mentre il totale dei dimessi e guariti sale a 202.098, con un aumento di 151.

Lombardia

Sono 71 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, come riporta il bollettino quotidiano della Regione sull'andamento della pandemia. Di questi 12 sono 'debolmente positivi' e 3 a seguito di test sierologico. Nelle ultime 24 ore si e' verificato un decesso (16.833 il numero complessivo).I tamponi effettuati sono stati 6.494 (totale complessivo 1.365.366). Aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7 quelli in terapia non intensiva)

I nuovi casi di coronavirus in Lombardia, per provincia, registrano un aumento nel Milanese e nel Mantovano, con rispettivamente 24 positivi (di cui 9 a Milano citta'), e 20. Nel bollettino quotidiano la regione Lombardia spiega che relativamente al numero dei nuovi 'positivi' di oggi, tra i 9 casi rilevati in provincia di Mantova e' compresa la parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei soggetti riferibili al focolaio di cui è stata data notizia martedì 4 agosto. In provincia di Bergamo si sono registrati 7 nuovi positivi, a Brescia 5, a Como 1, a Cremona 2, a Lodi 3, a Sondrio 1, a Varese 7. Due casi in provincia di Monza e Brianza. Nessun contagio a Lecco e Pavia.

Piemonte

Nessun decesso oggi in Piemonte di persone positive al test del Covid-19. Il totale delle vittime e' fermo quindi a 4136 deceduti risultati positivi al virus. L'Unità di Crisi ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.272 (+13 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 13.518 (+6) Torino, 3.244 (+2) Alessandria, 2.467 (+2) Cuneo, 2.368 (+0) Novara, 1.584 (+1) Asti, 1.109 (+2) Vercelli, 964 Verbano Cusio Ossola, 845 Biella oltre a 173 provenienti da altre regioni.

Altri 638 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I contagi sono 31.868 (+38 rispetto a ieri, di cui 33 asintomatici) così suddivisi su base provinciale: 16.024 Torino, 4.125 Alessandria, 2.966 Cuneo, 2.836 Novara, 1.889 Asti, 1.402 Vercelli, 1.157 Verbano Cusio Ossola, 1.056 Biella, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 139 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 734. Infine i tamponi diagnostici finora processati, pari a 521.071, di cui 286.612 risultati negativi