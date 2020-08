Coronavirus: cresce il numero dei casi, oggi sono 402 con 6 morti

AGI - Cresce anche oggi il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia: secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 402 (il 29,3% in Lombardia) a fronte del +384 fatto registrare ieri. Solo in Molise e Basilicata non sono stati testati nuovi casi.



Gli attualmente positivi sono 12.694, con un incremento di 48 unità rispetto a ieri, mentre i dimessi e guariti hanno raggiunto quota 201.323 (+347). Sei i morti registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 10), per un totale che sale a 35.187: dei decessi, 5 in Lombardia e uno in Piemonte.

I ricoverati con sintomi sono 762, due in meno di ieri, mentre quelli in terapia intensiva diventano 42 (+1); i pazienti in isolamento domiciliare salgono a 11.890 (+49).

Con i 58.673 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il totale sale a 7.099.713.