4,6 milioni di download per Immuni, Pisano: "Finora ha contenuto 2 focolai"

"Oggi i cittadini che hanno scaricato Immuni sono 4,6 milioni". Lo ha detto il ministro per l'Innovazione, Paola Pisano, a Agorà su Raitre. Finora, ha proseguito, l'App "ha contenuto due focolai, 63 persone sono risultate positive" e, poiche' avevano scaricato Immuni, individuandole "sono state inviate notifiche a piu' di 100 persone".



"E' sempre giusto cercare di 'spingere' l'app dal punto di vista della comunicazione - ha aggiunto Pisano - continueremo a insistere con Salute che è proprietario dell'app. Nature ne parla come uno dei sistemi per evitare una seconda ondata di contagio, ed è quindi utile scaricarla".

Poi un passaggio sugli investimenti in innovazione grazie ai soldi del Recovery fund: “Abbiamo la necessità di investire su nuove tecnologie e oggi sentiamo peso di questa sfida. Una parte del Recovery fund quindi verrà usato per portare il Paese verso la capacità di cogliere le sfide della competitività a livello internazionale”, quindi per consentire la trasformazione digitale del Paese.

