Per la dotazione dei nuovi banchi di scuola arrivate 14 offerte

AGI - Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri ha comunicato che oggi si è chiusa la Gara europea per la fornitura dei banchi monoposto in vista della riapertura in sicurezza delle scuole del 14 settembre. Sono state presentate 14 offerte, un risultato ritenuto soddisfacente.

Oltre alle imprese italiane, tra i proponenti vi sono anche aziende estere. La Commissione giudicatrice - spiega una nota dell'ufficio stampa del Commissario straordinario - si è subito insediata e messa al lavoro per poter aggiudicare la gara entro il 12 agosto, come previsto dal bando. I test sierologici - si legge nella nota - cui dovranno sottoporsi, in modo volontario e gratuito, insegnanti e personale scolastico non docente, la produzione nazionale di Dpi che garantirà la fornitura a carico del Commissario di 11 milioni mascherine al giorno e di gel igienizzante a tutte le scuole italiane e, in ultimo, i banchi monoposto sono elementi essenziali per consentire la ripresa dell'anno scolastico garantendo le massime condizioni di sicurezza.