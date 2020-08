Torna il sereno a Sabaudia, nessun nuovo caso di positività

AGI - Torna l'ottimismo a Latina dopo il caso della positività di due bagnini di Sabaudia e di altri cinque amici. L'Asl ha comunicato che ad oggi non si sono registrati nuovi casi di persone positive al Covid. Circostanza che ha scongiurato la chiusura di altri locali e di quelli che nei giorni scorsi sono stati sottoposti a sanificazione o che stanno riaprendo in queste ore (un bar, una discoteca e una palestra oltre ai due lidi dove lavoravano i bagnini)

"La situazione attuale, visto l'esito dei primi tamponi, appare circoscritta", garantisce il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi che aggiunge: "Certamente dobbiamo essere cauti, non abbassare mai la guardia e aspettare soprattutto i risultati degli altri test effettuati in questi ultimi giorni. Ovvio che i primi risultati lasciano ben sperare. A breve i locali chiusi per la sanificazione potranno riaprire e voglio sottolineare che la città ha dato una risposta importante a questa situazione, molti locali hanno proceduto ad una sanificazione straordinaria a prescindere dal coinvolgimento in questa vicenda. Mi risulta, inoltre, che molte attività commerciali e lidi abbiano comunque fatto fare ai loro dipendenti gli esami sierologici che fortunatamente hanno dato tutti esito negativo. Dunque - spiega ancora il sindaco - parliamo di verifiche importanti che mettono in una condizione di maggiore sicurezza tutti, compreso i turisti. Speriamo che la situazione resti, così come sembra, circoscritta e che l'esito dei prossimi tamponi confermi questo trend".

Anche Giorgio Casati, direttore generale dell'Asl di Latina, si è detto fiducioso: "Diciamo che i contatti stretti di chi è stato trovato positivo al Covid hanno dato esito negativo. Il che ci rassicura. L'ultima parola spetta però al laboratorio da cui attendiamo gli esiti dei tamponi, moltissimi, effettuati nella giornate tra ieri e oggi. Il mio è, al momento un cauto ottimismo anche perché i ragazzi hanno girato davvero molto”.

Ieri lo stesso Casati aveva annunciato di essere pronto a sollecitare un intervento della Regione se l'esito dei tamponi avesse confermato un ritorno della circolazione del virus valutando anche la chiusura dei locali notturni di Sabaudia e Latina.