Coronavirus, l'Onu avverte: "Va data priorità alla riapertura delle scuole"

AGI - L'Onu esorta tutti i Paesi a dare priorità alla riapertura delle loro scuole, una volta controllata la diffusione locale del coronavirus, avvertendo che chiusure prolungate comportano il rischio di una "catastrofe generazionale".

"Viviamo in un momento decisivo per bambini e giovani in tutto il mondo. Le decisioni che i governi prenderanno ora avranno un effetto duraturo per decenni su centinaia di milioni di giovani, nonché sulle prospettive di sviluppo dei Paesi", ha affermato in un video messaggio il segretario generale, Antonio Guterres, presentando un rapporto sull'impatto della chiusura di scuole, istituti e università.

Secondo l'analisi, il mondo stava già vivendo una "crisi educativa" prima della pandemia. "Ora stiamo affrontando una catastrofe generazionale che potrebbe sprecare un potenziale umano indicibile, minare decenni di progressi e aggravare disuguaglianze radicate", ha avvertito Guterres.