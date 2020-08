Aperto al traffico il nuovo Ponte di Genova

Il sindaco in un'intervista all'AGI: "Ognuno si prenda le proprie responsabilità, se no il sistema non funziona. Non ho mai pensato che non ce l'avremmo fatta. Anzi, avremmo potuto farlo anche prima, se non avessimo avuto il problema dell'amianto che ci ha portato via 2 mesi secchi". Poi scherza sull'incognita maltempo per l'inaugurazione: "Se mi commuoverò potrò dire che era la pioggia".