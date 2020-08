Sono tutte in Lombardia le nuove 8 vittime del coronavirus in Italia

AGI - I casi totali in Italia di persone contagiate da coronavirus sono 248.070, con un incremento di 239 rispetto a ieri. Un segnale positivo se si pensa che ieri l'incremento aveva sfiorato quota 300 (295), mentre oggi si abbassa di molto rispetto alla soglia. Nel complesso il saldo degli attualmente positivi si discosta di una sola unita' rispetto a ieri (12.456 rispetto ai 12.457 di ieri).

Una piccola buona notizia arriva dalle terapie intensive: 42 i ricoverati di oggi, uno in meno del giorno precedente. Aumentano anche i guariti, che arrivano a 200.460, ovvero 231 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 708, con in lieve incremento di 3. I decessi raggiungono quota 35.154: 8 le nuove vittime.

Sono tutte lombarde le 8 vittime di Covid registrate oggi in Italia. Stando alle tabelle diffuse dal Ministero della Salute, il numero di decessi e' variato soltanto nella regione Lombardia, passando da 16.807 a 16.815. Le altre regioni italiane oggi non registrano nuove vittime. In Italia sono stati effettuati ad oggi 6.916.765 tamponi, quindi nella sola giornata di ieri si sono sottoposte al test 43.269 persone.