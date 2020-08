Si cerca una 36enne di Brescia scomparsa in vacanza in Sardegna

AGI - È scomparsa nel nulla dopo una serata passata in famiglia. Da questa mattina sono scattate le ricerche di Elisa Soldi, 36 anni di Brescia, scomparsa da ieri a Castiadas, nel Sud della Sardegna, località nella quale era in vacanza con i genitori. A chiamare i carabinieri, proprio i genitori che non l'hanno trovata in camera questa mattina; la 36enne era stata a cena e poi fino a tardi in loro compagnia, poi era tornata a casa per andare a letto.

È stata una giornata di logorante attesa a Botticino (Brescia) paese di origine della 36enne. Per tutta la giornata le ricerche di Elisa non si sono fermate senza però portare a nessun risultato e i carabinieri ad oggi non escludono nessuna ipotesi. La donna era in vacanza con i familiari e sarebbe dovuta tornare tra qualche giorno.

Sul posto, dopo la chiamata al 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Vito, la protezione civile e i vigili del fuoco. In casa, secondo quanto riferito a Brescia da alcuni parenti della 36enne, non sarebbe stato rilevato alcun segno d'effrazione. Le ricerche proseguiranno anche domani con l'ausilio delle unità cinofile.

La famiglia lancia un appello perché chiunque abbia notizie della ragazza si faccia avanti. "Aiutateci a capire cosa è successo", hanno ripetuto a Brescia i parenti, mentre la madre, Maria Rosa Coccoli, è ancora a San Pietro a Mare di Castiadas, nel sud della Sardegna.