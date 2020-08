Oggi 295 nuovi casi e 5 morti da Covid in Italia

AGI - Torna a calare il numero dei nuovo contagi da coronavirus: nelle ultime 24 ore - secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute - sono stati 295, per un saldo complessivo di 247.832 casi totali. Il 53% dei nuovi casi è stato rilevato in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), con l'Emilia Romagna sopra la Lombardia (56 a 55). Solo in Valle d'Aosta e Basilicata non si sono registrati nuovi casi.

Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale è 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terpaia intensiva sono 43, due in piu' rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno); in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).

I tamponi effettuati ieri sono stati 52.883, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 6.873.496. Dei 247.832 casi totali di Covid registrati in Italia, 222.815 (l'89,9%) sono stati identificati da sospetto diagnostico, 25.017 (il 10,1%) da attività di screening.

I numeri della Lombardia

Contagi e decessi in calo oggi in Lombardia, dove però aumentano i ricoveri. Il bilancio giornaliero del coronavirus vede 55 nuovi casi positivi (contro i 77 di ieri) di cui 9 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici. I decessi si fermano a uno, contro i quattro di ieri. I tamponi effettuati sono pari a 8.419, mentre i guariti/dimessi aumentano di 110 unità. I ricoverati in terapia intensiva salgono di due a 9, quelli non in t.i. di 10 unità, a 158. La distribuzione per provincia vede 17 nuovi casi nel Milanese, di cui 9 nel capoluogo, 11 a Bergamo e Brescia, 5 a Monza Brianza, 3 a Varese, 2 a Pavia e Mantova, 1 a Como, Cremona, Lodi e Sondrio, 0 a Lecco.

I numeri dell'Emilia Romagna

Cinquantasei nuovi positivi in più rispetto a ieri, di cui 37 asintomatici individuati nell'ambito dello screening regionale, e due decessi, un uomo e una donna, a Modena e a Bologna. Quasi 10.411 i tamponi effettuati in un giorno. Questi i dati sul coronovirus in Emilia Romagna aggiornati alle 12 di oggi. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus si sono registrati 29.726 casi di positività.