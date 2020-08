Scatta l'esodo estivo, weekend da 'bollino rosso'

AGI - Diverse situazioni di traffico sostenuto si sono registrate già dalle prime ore di questa mattina. Lo comunica Viabilità italia, in questo primo fine settimana del mese di agosto, per il quale le previsioni parlano di traffico da 'bollino rosso'. Alcuni rallentamenti si segnalano in uscita dai principali centri urbani, nonché in ingresso dai confini di Stato: al traforo del monte Bianco si registrano 45 minuti di attesa in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur. Inoltre, sono segnalate code a tratti e rallentamenti verso le principali località balneari del Paese.

La situazione del traffico da nord a sud

Al momento queste le segnalazioni di maggior rilievo da parte di Viabilità Italia: sulla A14, in direzione nord, coda di 7 km tra bivio A14/A25 e Pescara Nord a causa dell´uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara Nord e coda in diminuzione di circa 8 km tra Rimini Nord e Cesena a causa di un incidente ormai risolto; sulla A22, coda di 4 km tra Carpi e il bivio A22/A1; sulla A27, in direzione nord, coda di 5 km tra Belluno e lo svincolo A27/SS 51 "Alemagna".



Traffico molto intenso dalle prime ore di questa mattina lungo la A2, in particolare nel tratto campano, mentre si registrano elevati volumi di traffico lungo la SS 51 di Alemagna in direzione Cortina, le SS 36, 38 e 40 in Lombardia, la SS 16 Adriatica, la SS 12 del'Abetone e del Brennero verso il Trentino Alto Adige, la SS 21 della Maddalena e la SS 20 del Colle di Tenda in Piemonte in direzione del confine francese, nonché lungo i raccordi autostradali del Friuli Venezia Giulia verso la Slovenia e in Sicilia lungo la tangenziale di Catania.

Diverse le situazioni di traffico sostenuto che si registrano in queste ore con l’intensificazione in uscita dai grandi centri urbani. Alcuni disagi si sono registrati intorno al nodo bolognese ed al nodo di Genova ove la presenza di numerosi cantieri in autostrada con restringimenti della carreggiata ha determinato la formazione di rallentamenti della circolazione ed in alcuni casi di code a tratti.

Sulla A4 lunghi incolonnamenti fin dalle prime ore del mattino sulla Milano-Venezia tra i caselli di Brescia Centro e Peschiera del Garda. A Peschiera si segnalano difficoltà per chi deve uscire al casello con code e traffico intenso in aumento verso le località turistiche e di mare.