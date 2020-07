In arrivo il caldo africano, picchi fino a 40 gradi

AGI - Sull'Italia è in arrivo un'ondata di caldo africano con temperature che in settimana arriveranno a sfiorare i 40 gradi. "L'ultima settimana di luglio", confermano i meteorologi di iconameteo.it, "sarà caratterizzata da un clima pienamente estivo, con sole e caldo in decisa intensificazione a causa dell'espansione nel Mediterraneo e nell'Europa meridionale dell'anticiclone nord-africano, che trascinerà una massa d'aria rovente di origine sahariana.

Si profila, dunque, un'ondata di calore (la seconda dell'estate) piuttosto intensa i cui massimi effetti saranno evidenti già a metà settimana, specialmente sulle regioni centro-meridionali e nella pianura Padana, dove le temperature potranno toccare valori oltre i 35 gradi, con picchi vicini ai 40 gradi al Centro-Sud e Isole".

"Tra mercoledì e giovedì un'altra perturbazione (n.9 del mese) in transito sull'Europa centrale lambirà le regioni del Nord con una fase instabile sulle Alpi e, in forma piu' episodica, anche sulle pianure di Nord-Ovest", aggiungono i meteorologi.